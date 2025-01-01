flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1879

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1879 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio750 $
Ventas
0228
Anverso
Reverso
Soberano 1879 S WW WW San Jorge
Precio promedio950 $
Ventas
0106
Anverso
Reverso
Soberano 1879 M WW WW San Jorge
Precio promedio620 $
Ventas
1297
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1879 S Escudo de armas
Precio promedio1100 $
Ventas
119
