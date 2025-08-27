flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Bruun Rasmussen

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,366,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1879
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:950 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (106)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1879 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23608 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 14100. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 26 de marzo de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
562 $
Precio en la divisa de la subasta 540 EUR
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
621 $
Precio en la divisa de la subasta 550 CHF
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 22 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Auctiones - 18 de diciembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Schulman - 28 de julio de 2022
VendedorSchulman
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Bruun Rasmussen - 10 de julio de 2022
VendedorBruun Rasmussen
Fecha10 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta St James’s - 7 de julio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 S WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 27 de marzo de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha27 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1879. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1879. S. WW. WW. "San Jorge" es de 950 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1879. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1879 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1879. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1879, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
