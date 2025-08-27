flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,740,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1879
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:620 USD
Precio promedio (PROOF):550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (296)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1879 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 625 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 40000. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Antivm Numismatica - 23 de agosto de 2025
VendedorAntivm Numismatica
Fecha23 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Teutoburger - 6 de junio de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
687 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
974 $
Precio en la divisa de la subasta 725 GBP
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Warin Global Investments - 23 de mayo de 2025
VendedorWarin Global Investments
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Rare Coins - 10 de noviembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1879 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1879. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1879. M. WW. WW. "San Jorge" es de 620 USD para las monedas de acuñación regular y de 550 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1879. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1879 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1879. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1879, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
