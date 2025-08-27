flag
1/2 soberano 1858 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC483,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1858
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1858 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (41)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1858 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 551 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Rumnicoin - 12 de junio de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha12 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1153 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF20 NGC
Precio
376 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 25 de julio de 2024
VendedorHeritage
Fecha25 de julio de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Numismática Leilões - 20 de marzo de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha20 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta St James’s - 5 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha5 de febrero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 27 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2020
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Roma Numismatics - 6 de febrero de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta New York Sale - 10 de enero de 2018
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2017
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Goldberg - 7 de junio de 2017
VendedorGoldberg
Fecha7 de junio de 2017
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Heritage - 4 de agosto de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de agosto de 2016
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1858 en subasta Teutoburger - 27 de febrero de 2015
VendedorTeutoburger
Fecha27 de febrero de 2015
ConservaciónAU50 PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1858?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1858 es de 1000 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1858?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1858 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1858?

Para vender 1/2 soberano del 1858, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
