1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC48,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1884
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1884 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33090 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10200. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
364 $
Precio en la divisa de la subasta 325 EUR
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
778 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 30 de agosto de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de mayo de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de mayo de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 30 de noviembre de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha30 de noviembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 22 de septiembre de 2015
VendedorHeritage
Fecha22 de septiembre de 2015
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta CNG - 12 de agosto de 2015
VendedorCNG
Fecha12 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 30 de julio de 2015
VendedorHeritage
Fecha30 de julio de 2015
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1884 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1884. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1884. M. "Escudo de armas" es de 2900 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1884. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1884 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1884. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1884, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

