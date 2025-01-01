flag
Período:1837-1936

Monedas de de Australia 1884

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1884 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio850 $
Ventas
1247
Anverso
Reverso
Soberano 1884 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio930 $
Ventas
2151
Anverso
Reverso
Soberano 1884 S WW WW San Jorge
Precio promedio530 $
Ventas
0109
Anverso
Reverso
Soberano 1884 M WW WW San Jorge
Precio promedio600 $
Ventas
2238
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1884 M Escudo de armas
Precio promedio2900 $
Ventas
024
