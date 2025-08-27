Soberano 1884 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1884. S. WW. WW. "San Jorge"? Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1884. S. WW. WW. "San Jorge" es de 530 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1884. "San Jorge" con letras S WW WW? La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1884 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.