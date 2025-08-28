flag
Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,942,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1884
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (236)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1884 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23030 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 6024. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
807 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 12 de abril de 2025
VendedorStack's
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta CNG - 5 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha5 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU53 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Australia Soberano 1884 M WW WW "San Jorge" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1884. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1884. M. WW. WW. "San Jorge" es de 600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1884. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1884 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1884. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1884, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
