Australia 1837-1936

1/2 soberano 1899 P "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF1

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1899
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1899. P. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

