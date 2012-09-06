flag
1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC252,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1875
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1875 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23017 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8225. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012.

Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
713 $
Precio en la divisa de la subasta 550 GBP
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
669 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 9 de mayo de 2024
VendedorSedwick
Fecha9 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 7 de septiembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha7 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 26 de septiembre de 2022
VendedorHARMERS
Fecha26 de septiembre de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de julio de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de julio de 2022
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 27 de septiembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de julio de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de julio de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 23 de febrero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1875 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de diciembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1875. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1875. S. "Escudo de armas" es de 670 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1875. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1875 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1875. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1875, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

