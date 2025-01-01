flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1875

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1875 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio4000 $
Ventas
0100
Anverso
Reverso
Soberano 1875 S WW WW San Jorge
Precio promedio520 $
Ventas
063
Anverso
Reverso
Soberano 1875 M WW WW San Jorge
Precio promedio600 $
Ventas
3147
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1875 S Escudo de armas
Precio promedio670 $
Ventas
035
