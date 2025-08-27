flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,122,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1875
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:520 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (63)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1875 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 85 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1200. La subasta tuvo lugar el 29 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
780 $
Precio en la divisa de la subasta 780 USD
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
604 $
Precio en la divisa de la subasta 604 USD
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta CMA Auctions - 25 de mayo de 2023
VendedorCMA Auctions
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Auctiones - 19 de marzo de 2023
VendedorAuctiones
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de agosto de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta St James’s - 22 de julio de 2021
VendedorSt James’s
Fecha22 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 22 de junio de 2021
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 22 de junio de 2021
VendedorStack's
Fecha22 de junio de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 14 de diciembre de 2020
VendedorSpink
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 15 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1875 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 27 de septiembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1875. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1875. S. WW. WW. "San Jorge" es de 520 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1875. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1875 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1875. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1875, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1875Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas