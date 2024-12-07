flag
Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,122,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1875
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (100)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1875 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 629 vendido en la subasta Classical Numismatic Gallery por EUR 75000. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
878 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Classical Numismatic Gallery - 7 de diciembre de 2024
VendedorClassical Numismatic Gallery
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Rio de la Plata - 14 de junio de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 18 de enero de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Rhenumis - 14 de noviembre de 2023
VendedorRhenumis
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 6 de octubre de 2023
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha6 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 5 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 17 de julio de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha17 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1875 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1875. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1875. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 4000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1875. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1875 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1875. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1875, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

