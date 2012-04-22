flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1859 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1859 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1859 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC341,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1859
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1859 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1859 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 413 vendido en la subasta Classical Numismatic Gallery por EUR 39000. La subasta tuvo lugar el 22 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Sima Srl - 16 de mayo de 2025
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Sima Srl - 16 de mayo de 2025
VendedorSima Srl
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
2240 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 GBP
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 660 USD
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Numimarket - 8 de noviembre de 2022
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Numimarket - 8 de noviembre de 2022
VendedorNumimarket
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Numisor - 17 de octubre de 2020
VendedorNumisor
Fecha17 de octubre de 2020
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 19 de septiembre de 2019
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 19 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 27 de junio de 2019
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Stack's - 27 de junio de 2019
VendedorStack's
Fecha27 de junio de 2019
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 14 de junio de 2018
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 14 de junio de 2018
VendedorHeritage
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Warin Global Investments - 18 de diciembre de 2017
VendedorWarin Global Investments
Fecha18 de diciembre de 2017
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Sedwick - 6 de noviembre de 2017
VendedorSedwick
Fecha6 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Cayón - 28 de abril de 2016
VendedorCayón
Fecha28 de abril de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 13 de enero de 2016
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Heritage - 13 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2016
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Goldberg - 2 de junio de 2015
Australia 1/2 soberano 1859 en subasta Goldberg - 2 de junio de 2015
VendedorGoldberg
Fecha2 de junio de 2015
ConservaciónXF40 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1859?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1859 es de 1400 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1859?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1859?

Para vender 1/2 soberano del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1859Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas