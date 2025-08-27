flag
1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC218,946

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1896
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:320 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1896 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23585 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1175. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
415 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 27 de junio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 4 de marzo de 2021
VendedorHeritage
Fecha4 de marzo de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de julio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de julio de 2020
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta V. GADOURY - 16 de noviembre de 2018
VendedorV. GADOURY
Fecha16 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 27 de agosto de 2015
VendedorHeritage
Fecha27 de agosto de 2015
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 13 de noviembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha13 de noviembre de 2014
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Chaponnière - 7 de diciembre de 2013
VendedorChaponnière
Fecha7 de diciembre de 2013
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1896 M "Cabeza velada" en subasta Soler y Llach - 20 de abril de 2010
VendedorSoler y Llach
Fecha20 de abril de 2010
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1896. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1896. M. "Cabeza velada" es de 320 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1896. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1896 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1896. M. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1896, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

