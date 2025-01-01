flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1896

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1896 S Cabeza velada
Precio promedio710 $
Ventas
055
Anverso
Reverso
Soberano 1896 M Cabeza velada
Precio promedio800 $
Ventas
0195
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1896 M Cabeza velada
Precio promedio320 $
Ventas
022
