AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1896 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1896 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1896 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Auktionshaus Felzmann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,544,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1896
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1896 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (55)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1896 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1124 vendido en la subasta Roxbury’s Auction House por AUD 2350. La subasta tuvo lugar el 20 de marzo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1081 $
Precio en la divisa de la subasta 800 GBP
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
807 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Roxbury’s - 22 de marzo de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Holmasto - 16 de diciembre de 2023
VendedorHolmasto
Fecha16 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Leu - 14 de diciembre de 2023
VendedorLeu
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 7 de julio de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1896 S "Cabeza velada" en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1896. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1896. S. "Cabeza velada" es de 710 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1896. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1896 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1896. S. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1896, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

