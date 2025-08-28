flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC97,221

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1899
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (14)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1899 "Cabeza velada" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30045 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 504. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
441 $
Precio en la divisa de la subasta 340 GBP
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
504 $
Precio en la divisa de la subasta 504 USD
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta NOONANS - 24 de mayo de 2022
VendedorNOONANS
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 29 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de noviembre de 2020
ConservaciónXF45 PCGS
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2017
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Chaponnière - 22 de noviembre de 2016
VendedorChaponnière
Fecha22 de noviembre de 2016
ConservaciónVG
Precio


Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Roma Numismatics - 29 de septiembre de 2016
VendedorRoma Numismatics
Fecha29 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio


¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Australia 1/2 soberano 1899 M "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1899. M. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1899. M. "Cabeza velada" es de 290 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1899. "Cabeza velada" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1899. M. "Cabeza velada"?

Para vender 1/2 soberano del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

