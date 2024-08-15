flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1866 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1866 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1866 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC154,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1866
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1866 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1866 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30016 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 50400. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
778 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
50400 $
Precio en la divisa de la subasta 50400 USD
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 9 de junio de 2022
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Numismática Leilões - 22 de abril de 2022
VendedorNumismática Leilões
Fecha22 de abril de 2022
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 15 de julio de 2021
VendedorHeritage
Fecha15 de julio de 2021
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Felzmann - 30 de junio de 2021
VendedorFelzmann
Fecha30 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Numismática Leilões - 20 de abril de 2021
VendedorNumismática Leilões
Fecha20 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Felzmann - 17 de marzo de 2021
VendedorFelzmann
Fecha17 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 16 de marzo de 2021
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha16 de marzo de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Felzmann - 1 de julio de 2020
VendedorFelzmann
Fecha1 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Katz - 29 de marzo de 2020
VendedorKatz
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Heritage - 6 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Katz - 14 de agosto de 2019
VendedorKatz
Fecha14 de agosto de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1866 en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1866?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1866 es de 2300 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1866?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1866?

Para vender 1/2 soberano del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

