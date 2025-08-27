flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1862 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC210,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1862
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1862 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (38)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1862 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1004 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 4200. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
3360 $
Precio en la divisa de la subasta 3360 USD
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta MDC Monaco - 9 de marzo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Numisma - Portugal - 22 de junio de 2023
VendedorNumisma - Portugal
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta GINZA - 5 de noviembre de 2022
VendedorGINZA
Fecha5 de noviembre de 2022
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta St James’s - 31 de octubre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha31 de octubre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Tennants Auctioneers - 10 de agosto de 2022
VendedorTennants Auctioneers
Fecha10 de agosto de 2022
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Sedwick - 6 de mayo de 2022
VendedorSedwick
Fecha6 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Spink - 28 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2022
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Heritage - 15 de abril de 2021
VendedorHeritage
Fecha15 de abril de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Heritage - 19 de marzo de 2020
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Roma Numismatics - 10 de enero de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Roma Numismatics - 10 de enero de 2019
VendedorRoma Numismatics
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Jean ELSEN - 8 de diciembre de 2018
VendedorJean ELSEN
Fecha8 de diciembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1862 en subasta Baldwin's of St. James's - 28 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha28 de septiembre de 2018
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1862?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1862 es de 810 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1862?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1862 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1862?

Para vender 1/2 soberano del 1862, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

