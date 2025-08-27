flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1856 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC478,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1856
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1856 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (66)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1856 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 549 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 20000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Sima Srl - 16 de mayo de 2025
VendedorSima Srl
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
544 $
Precio en la divisa de la subasta 420 GBP
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVG10 NGC
Precio
493 $
Precio en la divisa de la subasta 380 GBP
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Künker - 24 de mayo de 2024
VendedorKünker
Fecha24 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Stack's - 14 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage Eur - 26 de mayo de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha26 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Heritage - 26 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónF12 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta CHS Basel Numismatics - 22 de agosto de 2021
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha22 de agosto de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Künker - 1 de julio de 2021
VendedorKünker
Fecha1 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Stack's - 25 de febrero de 2021
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2021
ConservaciónDETAILS ANACS
Precio
Australia 1/2 soberano 1856 en subasta Auction World - 17 de enero de 2021
VendedorAuction World
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVG8 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1856?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1856 es de 4000 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1856?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1856?

Para vender 1/2 soberano del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

