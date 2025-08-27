flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1865 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC62,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1865
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1865 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1865 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30014 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 18000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
18000 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 USD
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
6600 $
Precio en la divisa de la subasta 6600 USD
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
VendedorSt James’s
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 18 de febrero de 2021
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 18 de febrero de 2021
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2020
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 9 de septiembre de 2019
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 9 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha9 de septiembre de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Stack's - 12 de enero de 2019
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Stack's - 12 de enero de 2019
VendedorStack's
Fecha12 de enero de 2019
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Teutoburger - 26 de mayo de 2018
VendedorTeutoburger
Fecha26 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Sedwick - 14 de noviembre de 2016
VendedorSedwick
Fecha14 de noviembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 5 de septiembre de 2012
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 5 de septiembre de 2012
VendedorGoldberg
Fecha5 de septiembre de 2012
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 1 de febrero de 2012
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 1 de febrero de 2012
VendedorGoldberg
Fecha1 de febrero de 2012
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 18 de abril de 2011
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 18 de abril de 2011
VendedorHeritage
Fecha18 de abril de 2011
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 2 de junio de 2010
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Goldberg - 2 de junio de 2010
VendedorGoldberg
Fecha2 de junio de 2010
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Spink - 18 de octubre de 2006
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Stack's - 20 de abril de 2005
Australia 1/2 soberano 1865 en subasta Stack's - 20 de abril de 2005
VendedorStack's
Fecha20 de abril de 2005
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1865?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1865 es de 2200 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1865?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1865 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1865?

Para vender 1/2 soberano del 1865, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1865Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas