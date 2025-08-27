flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1855 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1855 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1855 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC21,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1855
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1855 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1855 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30997 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 39950. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
20377 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 GBP
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
28800 $
Precio en la divisa de la subasta 28800 USD
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Heritage - 7 de agosto de 2020
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2020
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de marzo de 2019
ConservaciónVG8 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Baldwin's of St. James's - 14 de enero de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha14 de enero de 2018
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Heritage - 5 de enero de 2015
VendedorHeritage
Fecha5 de enero de 2015
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1855 en subasta Spink - 18 de octubre de 2006
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2006
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1855?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1855 es de 25000 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1855?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1855?

Para vender 1/2 soberano del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

