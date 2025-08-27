flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC180,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1871
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:850 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1871 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32132 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8700. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Tennants Auctioneers - 20 de noviembre de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha20 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
292 $
Precio en la divisa de la subasta 230 GBP
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónVF35 PCGS
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 9 de mayo de 2024
VendedorSedwick
Fecha9 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 27 de diciembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de diciembre de 2020
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de diciembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha26 de diciembre de 2019
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 3 de mayo de 2019
VendedorSedwick
Fecha3 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta DNW - 25 de abril de 2019
VendedorDNW
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 19 de enero de 2017
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2017
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta DNW - 18 de septiembre de 2015
VendedorDNW
Fecha18 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Australia 1/2 soberano 1871 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 29 de septiembre de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha29 de septiembre de 2014
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1871. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1871. S. "Escudo de armas" es de 850 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1871. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1871. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
