AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1871

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1871 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio760 $
Ventas
2224
Anverso
Reverso
Soberano 1871 S WW WW San Jorge
Precio promedio620 $
Ventas
282
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1871 S Escudo de armas
Precio promedio850 $
Ventas
030
