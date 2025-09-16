flag
Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,814,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1871
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (80)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1871 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 252 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 22000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2012.

Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
930 $
Precio en la divisa de la subasta 930 USD
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
660 $
Precio en la divisa de la subasta 660 USD
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Auction World - 28 de enero de 2024
VendedorAuction World
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 31 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 20 de octubre de 2023
VendedorStack's
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 31 de enero de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 5 de septiembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de septiembre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 22 de junio de 2021
VendedorStack's
Fecha22 de junio de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 1 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 13 de septiembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de septiembre de 2020
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 30 de agosto de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de agosto de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 16 de agosto de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de agosto de 2020
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de julio de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de julio de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Australia Soberano 1871 S WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1871. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1871. S. WW. WW. "San Jorge" es de 620 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1871. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1871. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

