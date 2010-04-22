flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC154,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1891
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:520 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (14)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1891 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20179 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1955. La subasta tuvo lugar el 22 de abril de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 11 de junio de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
335 $
Precio en la divisa de la subasta 250 GBP
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2022
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 5 de diciembre de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha5 de diciembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de agosto de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de agosto de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Auctiones - 19 de abril de 2015
VendedorAuctiones
Fecha19 de abril de 2015
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Gorny & Mosch - 17 de octubre de 2014
VendedorGorny & Mosch
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 26 de abril de 2010
VendedorHeritage
Fecha26 de abril de 2010
ConservaciónAU58 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 520 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1891. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1891 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1891, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

