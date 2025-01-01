flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1891

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1891 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio580 $
Ventas
192
Anverso
Reverso
Soberano 1891 M JEB Retrato jubilar
Precio promedio570 $
Ventas
1174
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1891 S JEB Retrato jubilar
Precio promedio520 $
Ventas
014
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1891 S Retrato jubilarSin JEB
Precio promedio560 $
Ventas
019
