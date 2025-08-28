flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,596,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1891
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:580 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (91)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1891 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 330 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
550 $
Precio en la divisa de la subasta 550 USD
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Auction World - 28 de enero de 2024
VendedorAuction World
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 9 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage Eur - 22 de mayo de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha22 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Karamitsos - 19 de marzo de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1891 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 580 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1891. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1891 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1891. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1891, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1891Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas