flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar". Sin JEB (Australia, Victoria)

Variedad: Sin JEB

Anverso 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" Sin JEB - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" Sin JEB - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC154,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1891
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:560 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" Sin JEB - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1891 "Retrato jubilar" con marca de ceca S. Sin JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33338 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1763. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
481 $
Precio en la divisa de la subasta 360 GBP
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
441 $
Precio en la divisa de la subasta 330 GBP
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Roxbury’s - 20 de octubre de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 16 de agosto de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Roxbury’s - 12 de noviembre de 2021
VendedorRoxbury’s
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Warin Global Investments - 13 de septiembre de 2019
VendedorWarin Global Investments
Fecha13 de septiembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2017
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2015
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2015
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de enero de 2015
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 14 de enero de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de enero de 2015
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de octubre de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
Australia 1/2 soberano 1891 S "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 11 de enero de 2011
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2011
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1891. S. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1891. S. "Retrato jubilar" es de 560 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1891. "Retrato jubilar" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1891 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1891. S. "Retrato jubilar"?

Para vender 1/2 soberano del 1891, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1891Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas