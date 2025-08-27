flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,749,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1891
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:570 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (173)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1891 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 220 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1900. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
878 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta GINZA - 10 de agosto de 2025
VendedorGINZA
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
813 $
Precio en la divisa de la subasta 120000 JPY
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 5 de agosto de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha5 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 24 de junio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Münzenonline - 16 de mayo de 2025
VendedorMünzenonline
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Hermes Auctions - 13 de mayo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 7 de mayo de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1891 M JEB "Retrato jubilar" en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1891. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1891. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 570 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1891. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1891 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1891. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1891, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
