1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC82,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1886
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (50)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1886 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22013 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3624. La subasta tuvo lugar el 16 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1647 $
Precio en la divisa de la subasta 1250 GBP
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1647 $
Precio en la divisa de la subasta 1250 GBP
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Soler y Llach - 8 de noviembre de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 7 de julio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha7 de julio de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de agosto de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de agosto de 2021
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 18 de agosto de 2021
VendedorSt James’s
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 27 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha27 de mayo de 2021
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 24 de noviembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Spink - 25 de junio de 2019
VendedorSpink
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 12 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha12 de junio de 2019
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Australia 1/2 soberano 1886 S "Escudo de armas" en subasta Spink - 28 de enero de 2019
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1886. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1886. S. "Escudo de armas" es de 1200 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1886. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1886. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
