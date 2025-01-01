flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1886

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1886 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio6700 $
Ventas
137
Anverso
Reverso
Soberano 1886 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio750 $
Ventas
1210
Anverso
Reverso
Soberano 1886 S WW WW San Jorge
Precio promedio550 $
Ventas
0108
Anverso
Reverso
Soberano 1886 M WW WW San Jorge
Precio promedio680 $
Ventas
0398
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1886 S Escudo de armas
Precio promedio1200 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1886 M Escudo de armas
Precio promedio1300 $
Ventas
021
