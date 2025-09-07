flag
Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,902,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1886
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (36)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1886 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 223 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por USD 29000. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
9066 $
Precio en la divisa de la subasta 6750 GBP
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta CNG - 14 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha14 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
4300 $
Precio en la divisa de la subasta 4300 USD
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta MDC Monaco - 12 de junio de 2021
VendedorMDC Monaco
Fecha12 de junio de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 31 de enero de 2021
VendedorKatz
Fecha31 de enero de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 14 de agosto de 2019
VendedorStack's
Fecha14 de agosto de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 14 de enero de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha14 de enero de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 25 de octubre de 2017
VendedorSINCONA
Fecha25 de octubre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de marzo de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1886 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1886. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1886. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 6700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1886. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1886. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
