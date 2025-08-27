flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,677,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1886
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1886 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20023 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3290. La subasta tuvo lugar el 6 de enero de 2013.

Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
2280 $
Precio en la divisa de la subasta 2280 USD
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
637 $
Precio en la divisa de la subasta 565 CHF
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 26 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Karamitsos - 10 de diciembre de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia Soberano 1886 S WW WW "San Jorge" en subasta Taisei - 10 de diciembre de 2023
VendedorTaisei
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1886. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1886. S. WW. WW. "San Jorge" es de 550 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1886. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1886. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

