AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,902,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1886
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:680 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (398)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1886 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30062 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5160. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 17 de julio de 2025
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Spink - 17 de julio de 2025
VendedorSpink
Fecha17 de julio de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 26 de marzo de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Tennants Auctioneers - 12 de febrero de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta CNG - 5 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha5 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 18 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Eid Mar Auctions GmbH - 15 de septiembre de 2024
VendedorEid Mar Auctions GmbH
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1886 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 22 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1886. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1886. M. WW. WW. "San Jorge" es de 680 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1886. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1886 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1886. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1886, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
