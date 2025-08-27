flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1863 (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC348,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1863
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1863 - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1863 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30012 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 7200. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
7200 $
Precio en la divisa de la subasta 7200 USD
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
552 $
Precio en la divisa de la subasta 552 USD
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Numismática Leilões - 20 de diciembre de 2023
VendedorNumismática Leilões
Fecha20 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Warin Global Investments - 3 de octubre de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Bruun Rasmussen - 29 de mayo de 2022
VendedorBruun Rasmussen
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 27 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2020
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Felzmann - 12 de noviembre de 2019
VendedorFelzmann
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Felzmann - 3 de julio de 2019
VendedorFelzmann
Fecha3 de julio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Felzmann - 6 de marzo de 2019
VendedorFelzmann
Fecha6 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 23 de abril de 2018
VendedorHeritage
Fecha23 de abril de 2018
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 19 de enero de 2017
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 15 de noviembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha15 de noviembre de 2012
ConservaciónF15 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Stack's - 20 de junio de 2010
VendedorStack's
Fecha20 de junio de 2010
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Spink - 18 de octubre de 2006
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2006
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1863 en subasta Heritage - 10 de junio de 2000
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2000
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1863?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1863 es de 1100 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1863?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1863 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1863?

Para vender 1/2 soberano del 1863, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

