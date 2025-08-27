flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC11,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1885
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1885 "Escudo de armas" con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30031 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 15600. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
519 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
15600 $
Precio en la divisa de la subasta 15600 USD
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 21 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de abril de 2021
VendedorHeritage
Fecha15 de abril de 2021
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 17 de marzo de 2021
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha17 de marzo de 2021
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2018
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Auctiones - 20 de septiembre de 2015
VendedorAuctiones
Fecha20 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 11 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de enero de 2012
ConservaciónVF25 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2009
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2009
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1885 M "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2006
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1885. M. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1885. M. "Escudo de armas" es de 1900 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1885. "Escudo de armas" con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1885 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1885. M. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1885, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
