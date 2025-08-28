flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC356,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1872
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:430 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1872 "Escudo de armas" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50239 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5463. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1120 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
352 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Auction World - 29 de enero de 2023
VendedorAuction World
Fecha29 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 3 de noviembre de 2022
VendedorSedwick
Fecha3 de noviembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 27 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 27 de diciembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de enero de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 3 de mayo de 2019
VendedorSedwick
Fecha3 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Precio
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1872 S "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1872. S. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1872. S. "Escudo de armas" es de 430 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1872. "Escudo de armas" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1872. S. "Escudo de armas"?

Para vender 1/2 soberano del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

