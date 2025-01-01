flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1872

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1872 M WW WW Escudo de armas
Precio promedio880 $
Ventas
1184
Anverso
Reverso
Soberano 1872 S WW WW Escudo de armas
Precio promedio580 $
Ventas
070
Anverso
Reverso
Soberano 1872 S WW WW San Jorge
Precio promedio750 $
Ventas
175
Anverso
Reverso
Soberano 1872 M WW WW San Jorge
Precio promedio700 $
Ventas
067
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1872 S Escudo de armas
Precio promedio430 $
Ventas
135
