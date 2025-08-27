flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC748,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1872
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (67)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1872 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 758 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Bruun Rasmussen - 6 de julio de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha6 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
631 $
Precio en la divisa de la subasta 4000 DKK
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Auction World - 16 de julio de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de julio de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 28 de febrero de 2023
VendedorStack's
Fecha28 de febrero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 6 de marzo de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 30 de enero de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2021
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta St James’s - 20 de mayo de 2021
VendedorSt James’s
Fecha20 de mayo de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 6 de diciembre de 2020
VendedorRoxbury’s
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1872 M WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 6 de diciembre de 2020
VendedorRoxbury’s
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1872. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1872. M. WW. WW. "San Jorge" es de 700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1872. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1872. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1872Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas