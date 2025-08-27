flag
Australia
Período:1837-1936

Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Roma Numismatics Ltd.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,815,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1872
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:580 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (70)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1872 "Escudo de armas" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 440 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 3650. La subasta tuvo lugar el 4 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
704 $
Precio en la divisa de la subasta 560 GBP
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
690 $
Precio en la divisa de la subasta 690 USD
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Galleria Auctions Tokyo - 7 de septiembre de 2024
VendedorGalleria Auctions Tokyo
Fecha7 de septiembre de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 17 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha17 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Roma Numismatics - 18 de enero de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 9 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de noviembre de 2023
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Karamitsos - 10 de septiembre de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha10 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de octubre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2022
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Stack's - 23 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 14 de julio de 2022
VendedorNOONANS
Fecha14 de julio de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 26 de mayo de 2022
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta St James’s - 26 de mayo de 2022
VendedorSt James’s
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1872 S WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1872. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1872. S. WW. WW. "Escudo de armas" es de 580 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1872. "Escudo de armas" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1872. S. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

