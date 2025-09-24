flag
Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC748,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1872
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:880 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (183)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1872 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30128 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8225. La subasta tuvo lugar el 3 de agosto de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
946 $
Precio en la divisa de la subasta 700 GBP
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
868 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Sedwick - 8 de noviembre de 2024
VendedorSedwick
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Stephen Album - 22 de septiembre de 2024
VendedorStephen Album
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1872 M WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1872. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1872. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 880 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1872. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1872 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1872. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1872, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

