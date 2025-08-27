flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1857 "Tipo 1857-1866" (Australia, Victoria)

Anverso 1/2 soberano 1857 "Tipo 1857-1866" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso 1/2 soberano 1857 "Tipo 1857-1866" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC537,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1857
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1857 "Tipo 1857-1866" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (44)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1857 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 550 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 15000. La subasta tuvo lugar el 19 de abril de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 27 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónG
Precio
550 NZD
Precio en la divisa de la subasta 550 NZD
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
6900 $
Precio en la divisa de la subasta 6900 USD
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta V. GADOURY - 14 de octubre de 2023
VendedorV. GADOURY
Fecha14 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta St James’s - 22 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha22 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Warin Global Investments - 15 de febrero de 2022
VendedorWarin Global Investments
Fecha15 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Spink - 16 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta SINCONA - 18 de mayo de 2021
VendedorSINCONA
Fecha18 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta SINCONA - 20 de octubre de 2020
VendedorSINCONA
Fecha20 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Sedwick - 1 de noviembre de 2019
VendedorSedwick
Fecha1 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1857 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de 1/2 soberano del 1857?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1857 es de 2700 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,43 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1857?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1857?

Para vender 1/2 soberano del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
