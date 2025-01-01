flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1857

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1857Borde estriado
Precio promedio910 $
Ventas
010
Anverso
Reverso
Soberano 1857Borde liso
Precio promedio
Ventas
01
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1857
Precio promedio2700 $
Ventas
145
Categoría
Año
Buscar