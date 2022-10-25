flag
Soberano 1857. Borde estriado (Australia, Victoria)

Variedad: Borde estriado

Anverso Soberano 1857 Borde estriado - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1857 Borde estriado - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC499,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1857
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1857 . Borde estriado. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2021 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 2000. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2022.

Australia Soberano 1857 en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Australia Soberano 1857 en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
2030 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 CHF
Australia Soberano 1857 en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta Künker - 29 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta Künker - 17 de marzo de 2017
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta iBelgica - 6 de junio de 2015
VendedoriBelgica
Fecha6 de junio de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2015
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta Gorny & Mosch - 7 de marzo de 2013
VendedorGorny & Mosch
Fecha7 de marzo de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta Künker - 15 de marzo de 2012
VendedorKünker
Fecha15 de marzo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1857 en subasta UBS - 25 de enero de 2005
VendedorUBS
Fecha25 de enero de 2005
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1857?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1857 es de 910 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1857?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1857?

Para vender Soberano del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

