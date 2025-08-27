flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,732,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1889
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1889 "Retrato jubilar" con marca de ceca M JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 132 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 41000. La subasta tuvo lugar el 25 de febrero de 2025.

Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
777 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 1 de agosto de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha1 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
33430 $
Precio en la divisa de la subasta 52000 AUD
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 7 de junio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha7 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta St James’s - 30 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha31 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónPF65 CAMEO PCGS
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Oslo Myntgalleri - 24 de noviembre de 2024
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha24 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Numisbalt - 7 de julio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Numisbalt - 9 de junio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1889 M JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1889. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1889. M. JEB. "Retrato jubilar" es de 540 USD para las monedas de acuñación regular y de 43000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1889. "Retrato jubilar" con letras M JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1889. M. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

