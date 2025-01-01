flag
Australia

Catálogo de monedas de Jorge V (1910-1936)

Monedas agregadas en total: 66

Período de Jorge V
Jorge V 1910-1936
coinOro
Año de la moneda

Precios y descripción de las monedas de Jorge V

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 S
Gold$340-5179Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 P
Gold$550-049Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1914 S
Gold$320-053Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1914 S
Gold$640-263Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1923 S
Gold$15,000$41,000129Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1927 P
Gold$640-188Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1922 M
Gold$14,000-021Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 S
Gold$730-2187Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1921 S
Gold$1,900-060Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 P
Gold$340-022Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1913 M
Gold$560-072Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1911 P
Gold$550-041Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1914 P
Gold$480-379Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1918 M
Gold$520-053Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1920 M
Gold$3,300-055Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1926 M
Gold$740-053Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1915 M
Gold$340-032Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1913 S
Gold$580-069Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1920 S
Gold$720,000$680,00006Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1924 S
Gold$1,800-296Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1922 P
Gold$680-0108Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1912 P
Gold$540-062Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1913 P
Gold$470-065Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1919 M
Gold$900-042Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1924 M
Gold$800-0103Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1911 S
Gold$330-126Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1916 S
Gold$640-062Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1918 S
Gold$610-0176Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1919 S
Gold$710-043Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1922 S
Gold$15,000$18,000024Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1925 S
Gold$500-068Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1926 S
Gold$23,000-030Coin photoCoin photo
Australia, George V
Half Sovereign 1911 P
Gold$460-120Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1912 M
Gold$600-1103Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1915 M
Gold$570-199Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1916 M
Gold$870-042Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1917 P
Gold$590-1144Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1918 P
Gold$640-0156Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1925 P
Gold$860-166Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1930 M
Gold$990-073Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1917 M
Gold$700-162Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1921 M
Gold$16,000-022Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1925 M
Gold$650-069Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1928 M
Gold$2,000-167Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1929 P
Gold$550-089Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1931 M
Gold$1,400-270Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1911 S
Gold$620-0218Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1912 S
Gold$780$4000250Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1930 P
Gold$690-095Coin photoCoin photo
Australia, George V
Sovereign 1911 M
Gold$570-065
