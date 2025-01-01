Catálogo de monedas de Jorge V (1910-1936)

AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936
Precios y descripción de las monedas de Jorge V
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Gold$340-5179
Australia, George V
Half Sovereign 1915 S
Gold$550-049
Australia, George V
Sovereign 1915 P
Gold$320-053
Australia, George V
Half Sovereign 1914 S
Gold$640-263
Australia, George V
Sovereign 1914 S
Gold$15,000$41,000129
Australia, George V
Sovereign 1923 S
Gold$640-188
Australia, George V
Sovereign 1927 P
Gold$14,000-021
Australia, George V
Sovereign 1922 M
Gold$730-2187
Australia, George V
Sovereign 1915 S
Gold$1,900-060
Australia, George V
Sovereign 1921 S
Gold$340-022
Australia, George V
Half Sovereign 1915 P
Gold$560-072
Australia, George V
Sovereign 1913 M
Gold$550-041
Australia, George V
Sovereign 1911 P
Gold$480-379
Australia, George V
Sovereign 1914 P
Gold$520-053
Australia, George V
Sovereign 1918 M
Gold$3,300-055
Australia, George V
Sovereign 1920 M
Gold$740-053
Australia, George V
Sovereign 1926 M
Gold$340-032
Australia, George V
Half Sovereign 1915 M
Gold$580-069
Australia, George V
Sovereign 1913 S
Gold$720,000$680,00006
Australia, George V
Sovereign 1920 S
Gold$1,800-296
Australia, George V
Sovereign 1924 S
Gold$680-0108
Australia, George V
Sovereign 1922 P
Gold$540-062
Australia, George V
Sovereign 1912 P
Gold$470-065
Australia, George V
Sovereign 1913 P
Gold$900-042
Australia, George V
Sovereign 1919 M
Gold$800-0103
Australia, George V
Sovereign 1924 M
Gold$330-126
Australia, George V
Half Sovereign 1911 S
Gold$640-062
Australia, George V
Sovereign 1916 S
Gold$610-0176
Australia, George V
Sovereign 1918 S
Gold$710-043
Australia, George V
Sovereign 1919 S
Gold$15,000$18,000024
Australia, George V
Sovereign 1922 S
Gold$500-068
Australia, George V
Sovereign 1925 S
Gold$23,000-030
Australia, George V
Sovereign 1926 S
Gold$460-120
Australia, George V
Half Sovereign 1911 P
Gold$600-1103
Australia, George V
Sovereign 1912 M
Gold$570-199
Australia, George V
Sovereign 1915 M
Gold$870-042
Australia, George V
Sovereign 1916 M
Gold$590-1144
Australia, George V
Sovereign 1917 P
Gold$640-0156
Australia, George V
Sovereign 1918 P
Gold$860-166
Australia, George V
Sovereign 1925 P
Gold$990-073
Australia, George V
Sovereign 1930 M
Gold$700-162
Australia, George V
Sovereign 1917 M
Gold$16,000-022
Australia, George V
Sovereign 1921 M
Gold$650-069
Australia, George V
Sovereign 1925 M
Gold$2,000-167
Australia, George V
Sovereign 1928 M
Gold$550-089
Australia, George V
Sovereign 1929 P
Gold$1,400-270
Australia, George V
Sovereign 1931 M
Gold$620-0218
Australia, George V
Sovereign 1911 S
Gold$780$4000250
Australia, George V
Sovereign 1912 S
Gold$690-095
Australia, George V
Sovereign 1930 P
Gold$570-065
Australia, George V
Sovereign 1911 M
Secciones populares