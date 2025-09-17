flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1917 M (Australia, Jorge V)

Anverso Soberano 1917 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge VReverso Soberano 1917 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC934,469

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1917
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1917 M - valor de la moneda de oro - Australia, Jorge V
Precios de subastas (61)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1917 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99125 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2160. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1917 M en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
535 $
Precio en la divisa de la subasta 420 GBP
Australia Soberano 1917 M en subasta Skanfil Auksjoner AS - 7 de noviembre de 2024
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
523 $
Precio en la divisa de la subasta 5800 NOK
Australia Soberano 1917 M en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
Australia Soberano 1917 M en subasta Cieszyńskie CN - 26 de mayo de 2024
VendedorCieszyńskie CN
Fecha26 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Coin Cabinet - 29 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de agosto de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 6 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 5 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Heritage - 24 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Great Coins & Art Auctions - 1 de julio de 2022
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha1 de julio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1917 M en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1917 M en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1917 M en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
Australia Soberano 1917 M en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1917. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1917. M es de 700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,07 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1917 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1917. M?

Para vender Soberano del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Jorge VMonedas de Australia en 1917Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas