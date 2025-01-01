flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1917

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1917 S
Precio promedio840 $
Ventas
0101
Anverso
Reverso
Soberano 1917 M
Precio promedio700 $
Ventas
162
Anverso
Reverso
Soberano 1917 P
Precio promedio590 $
Ventas
1144
Categoría
Año
Buscar